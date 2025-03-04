В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района Николая Онищенко, сообщает краевое управление Следственного комитета. По данным следствия, Онищенко застрелили на выходе из кафе в селе Завьялово 4 марта. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель. Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что подозреваемый пытался покончить с собой. Собеседник агентства также заявил, что поводом для убийства «мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса».

ТАСС, а также близкие к силовикам телеграм-каналы «112», Baza и Mash утверждают, что подозреваемый в убийстве — 45-летний Анатолий Фенин, бывший подчиненный Онищенко и бывший глава комитета по делам молодежи Завьяловского района. По данным Mash, Фенин также владел фирмой, которая занималась кемпингами и автофургонами для туристов. Сейчас подозреваемый, пишут телеграм-каналы, находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.