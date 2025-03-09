Дрон ВСУ впервые атаковал Чувашию

Нефтебаза в Чебоксарах подверглась атаке дрона ВСУ утром 9 марта, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

«Сегодня утром на территории ФГКУ „Комбинат Буревестник“ в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

По словам Николаева, пострадавших в результате атаки нет, и «ситуация под контролем». Нефтебаза находится на реконструкции, добавил он.

Как отмечает издание «7×7», это первый случай атаки дрона на предприятие в Чувашии за три года полномасштабной российско-украинской войны. Атакованная нефтебаза находится примерно в 970 километрах от границы с Украиной.

Ранее Минобороны РФ отчиталось, что за ночь военные сбили 88 украинских беспилотников в восьми регионах России. Чувашия среди них не упоминалась.