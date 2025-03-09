Минобороны РФ отчиталось, что за ночь сбило 88 украинских беспилотников. ВСУ сообщили о 73 сбитых дронах РФ

Как минимум восемь российских регионов подверглись атакам беспилотников ВСУ в ночь на 9 марта.

Согласно заявлению Минобороны РФ, в течение ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 88 украинских дронов.

В том числе 52 беспилотника сбили над Белгородской областью, 13 дрона — над Липецкой, девять — над Ростовской, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской, по одному — над Краснодарским краем, Рязанской и Курской областями.

Ночью местные жители сообщали о взрывах в районе НПЗ в Рязани, над Липецком и Воронежем. По заявлению региональных властей, существенных повреждений или пострадавших в результате атак не выявлено.

Вечером и ночью из-за угрозы атаки дронов Росавиация вводила временные ограничения на работу в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Волгограда.

Обновлено. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что российские военные в ночь на 9 марта атаковали Украину 119 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. Силы украинской ПВО сбили 73 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Кроме того, 37 беспилотников-имитаторов были «локационно потеряны (без негативных последствий)», сообщили в ВСУ.