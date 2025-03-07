Великобритания передала Украине первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от заблокированных российских активов

Украина получила первый транш от Великобритании, обеспеченный доходами от замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Киев получил 752 миллиона фунтов (около 971 миллиона долларов) в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Шмыгаль заявил, что деньги пойдут на укрепление обороноспособности Украины и поблагодарил партнеров по G7 за «механизм, который заставляет российские средства работать на Украину». Киев рассчитывает, что все суверенные российские активы в будущем будут конфискованы и переданы в пользу Украины, добавил премьер.

Программа ERA предполагает, что страны G7 предоставят Украине чрезвычайные кредиты на 50 миллиардов долларов под прибыль от замороженных на Западе активов российского Центробанка. Большая часть из замороженных российских денег (их общая сумма превышает 260 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Западные страны неоднократно обсуждали вопрос использования этих средств, но пришли к выводу, что конфискация самих активов юридически невозможна.

В декабре 2024 года Украина получила первый миллиард долларов за счет доходов от заблокированных российских активов от США. По плану Вашингтон должен предоставить Киеву 20 из 50 миллиардов долларов.