Украина получила первый миллиард долларов за счет доходов от заблокированных российских активов

Украина получила от США первый транш в размере миллиарда долларов из 20-миллиардного кредита, который будет обеспечен доходами от заблокированных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины», — заявил украинский премьер.

О выделении 20-миллиардного кредита под обеспечение доходами от российских активов власти США заявили 10 декабря. Средства в Украину перечисляются не напрямую, а через специальный фонд Всемирного банка.

Суверенные средства РФ в депозитариях на Западе заблокированы с начала войны. Долгое время шло активное обсуждение их полной конфискации, однако для этого не нашлось юридических оснований. В итоге страны «большой семерки» договорились кредитовать Украину и обеспечивать эти кредиты за счет доходов, которые генерируются от инвестирования замороженных активов.

На первом этапе в G7 согласовали выделение 50 миллиардов долларов кредитов. Из них 20 миллиардов предоставят США, еще 18 — Евросоюз.