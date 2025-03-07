В Москве подожгли дверь квартиры Noize MC

В Москве подожгли дверь квартиры музыканта Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев). Видео поджога опубликовано в телеграм-канале лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова, обратило внимание издание Sotavision.

На стене рядом с дверью квартиры написали: «Привет врагу и предателю Ване Noize MC от пианиста».

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza утверждает, что собственницей квартиры является жена Алексеева. Сам музыкант пока не комментировал информацию о поджоге и не подтверждал, что это его квартира.

В конце февраля сообщалось, что в Москве подожгли дверь квартиры солиста группы «Би-2» Левы (настоящее имя — Егор Бортник). В подъезде также было оставлено «послание» от некоего «Пианиста», а Бортник был назван «врагом и предателем».

Noize MC, как и солист «Би-2», открыто выступает против российского вторжения в Украину. Музыканты не живут в России.