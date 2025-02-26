Baza и РЕН ТВ: в Москве подожгли дверь квартиры солиста «Би-2»

В Москве подожгли дверь квартиры, которая, как утверждается, принадлежит солисту группы «Би-2» Леве (настоящее имя — Егор Бортник). Об этом сообщили близкие к силовикам телеграм-канал Baza и телеканал РЕН ТВ.

Они ссылаются на некий закрытый телеграм-канал, где выложено видео поджога. На стене рядом с квартирой написали «Привет врагу и предателю Леве от Пианиста». В телеграм-канале также обвинили Бортника в финансировании ВСУ.

Официального подтверждения о том, что поджог был совершен и что квартира действительно принадлежит Бортнику, нет. Сам музыкант не комментировал эту информацию.

8 февраля Бортник рассказал, что его пытались обмануть пранкеры Вован и Лексус. «Я не знаю, что меня могло ждать в Турине, но думаю ничего хорошего. Прокололись они быстро, так как представляют из себя обычных двоечников, которые под видом религиозных евреев, предлагающих полмиллиона долларов, назначили встречу в субботу. Все переговоры вели от лица фейкового Олега Кашина. Что выяснилось быстро. А звонили с номера, который уже использовался в пранке с Майклом Макфолом», — написал музыкант в своем инстаграме. Вскоре пранкеры опубликовали видео, на котором музыкант говорит, что купил для Украины две машины скорой помощи, один автобус и переводит каждый месяц по пять тысяч долларов в неназванный фонд.

Егор Бортник публично выступает против российского вторжения в Украину. В мае 2023 года Минюст России объявил его «иностранным агентом».

В конце января 2024 года семерых участников «Би-2» задержали после концерта в Таиланде из-за того, что они выступали без официального разрешения на работу. Участников группы оштрафовали, после чего они почти неделю провели в центрах для мигрантов в ожидании решения о депортации. Тогда им угрожала высылка в Россию, но в итоге музыканты вылетели из Таиланда в Израиль. По неофициальным данным, депортировать группу в Россию потребовал лично генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов. В посольстве России в Таиланде это отрицали. Организаторы концертов впоследствии признали, что некорректно оформили визы для музыкантов.

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