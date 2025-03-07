Ракета «Старшип» второй раз подряд взорвалась во время тестового запуска. Из-за падающих обломков пришлось закрывать аэропорты во Флориде

Ракета «Старшип» разрушилась в ходе восьмого тестового запуска, который компания SpaceX провела 6 марта на своей базе в Бока-Чика (Техас).

Первую многоразовую ступень ракеты «Супер Хэви», как и планировалась, удалось вернуть на Землю. Однако затем, за 20 секунд до конца подъема, SpaceX потеряла связь с кораблем, который начал вращаться в воздухе.

У корабля отключились несколько двигателей, и произошел взрыв. В заявлении компании говорится, что в кормовой части «Старшипа» произошло «энергетическое событие», которое привело к потере контроля над кораблем. Взрыв произошел над Карибским бассейном и был виден из некоторых районов Флориды, отмечает CNN.

Из-за падающих обломков Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило полеты в аэропорты Майами, Форт-Лодердейла, Палм-Бич и Орландо, а также вылеты из международного аэропорта Форт-Лодердейл/Голливуд и международного аэропорта Майами. FAA потребовало от SpaceX провести совместное расследование инцидента. От его результатов будет зависеть проведение следующих тестовых запусков «Старшипа».

Предыдущие испытания ракеты, которые также закончились взрывом, прошли в середине января.

«Старшип» — сверхтяжелая ракета, состоящая из первой многоразовой ступени «Супер Хэви» и второй многоразовой ступени и одновременно космического корабля «Старшип» (этим словом называется и отдельная вторая ступень, и вся ракета в сборе). «Старшип» рассчитан на доставку людей и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и дальше. Глава SpaceX Илон Маск рассчитывает, что корабль отправится к Марсу уже в 2026 году.

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