Владимир Путин, продолжающий атаки на инфраструктуру Украины после того, как США приостановили военную помощь и прекратили обмен разведданными с Киевом, делает то, что «делал бы любой другой», заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете Белого дома.

«Я думаю, что он делает то, что делал бы любой другой. Я думаю, он хочет, чтобы это прекратилось и уладилось, и я думаю, он бьет по ним сильнее, чем он бил раньше. И я думаю, любой на его месте делал бы это сейчас», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста, считает ли он, что Владимир Путин получает преимущество из того, что США перестали делиться с Украиной разведданными.

Трамп заявил, что прекратил поставки оружия Украине, поскольку был уверен, что это поможет остановить войну. «Я должен знать, что они хотят заключить соглашение», — заявил президент США. Он добавил, что если Киев не захочет урегулирования — США выйдут из Украины.

По мнению Трампа, с Россией «проще» иметь дело, чем с Украиной. Он добавил, что верит Владимиру Путину. «Я думаю, что у нас все хорошо с Россией, но прямо сейчас они бомбят Украину как проклятые. А с Украиной, честно говоря, мне все сложнее иметь дело, и у них нет карт», — сказал Трамп.

При этом ранее Трамп пригрозил России «масштабными» санкциями в случае нежелания Москвы прекращать боевые действия в Украине и вести переговоры с Киевом. «Основываясь на том, что Россия прямо сейчас сминает Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю масштабные банковские санкции, а также пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение», — написал Трамп.

4 марта стало известно, что США приостановили поставки военной помощи Украине, а после этого — прекратили обмен разведданными. В том числе, по данным источников американских СМИ, Киев перестал получать данные, необходимые для дальних ударов по целям в России.

После этого российские войска нанесли ряд ударов по энергетической системе и гражданским объектам в Украине — в том числе в Одесской, Полтавской, Черниговской, Тернопольской областях. По словам Зеленского, в ночь на 7 марта российская армия применила около 70 ракет и почти 200 ударных дронов.