«Би-би-си»: Андрея Котова, обвиненного в организации туров для квир-людей, продолжат судить после его гибели в СИЗО

Бизнесмена Андрея Котова, обвиненного в организации туров для квир-людей, будут судить посмертно, рассказала «Русской службе Би-би-си» его адвокат Лейсан Маннапова.

Котова нашли мертвым в СИЗО «Водник» в Москве в конце декабря 2024 года. Тогда следователь рассказал защитнице, что Котов якобы покончил с собой.

Следствие решило не прекращать дело после смерти обвиняемого и планирует передать его в суд, сообщила Маннапова. Законные представители Котова также не ходатайствовали о прекращении дела.

48-летний Андрей Котов руководил турфирмой «Мен Тревел». В ноябре 2024 года его задержали, обвинив в организации и участии в «экстремистской» организации. По версии следствия, созданная Котовым фирма занималась организацией поездок, где «происходила пропаганда объединения ЛГБТ». Сам Котов эти обвинения отвергал и говорил, что занимался исключительно туристической деятельностью. Бизнесмена арестовали 2 декабря. Почти сразу же в СИЗО его отправили в карцер. Сотрудники изолятора не приняли лекарства, которые ему передали и которые он должен был принимать каждый день.

Подробнее о деле Андрея Котова

В московском СИЗО погиб директор турфирмы «Мен Тревел» Андрей Котов. Его обвиняли в организации туров для квир-людей

Подробнее о деле Андрея Котова

В московском СИЗО погиб директор турфирмы «Мен Тревел» Андрей Котов. Его обвиняли в организации туров для квир-людей