Залужный назвал «критическими» потери ВСУ в войне

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий должность посла Украины в Великобритании, назвал «критическим» количество потерь украинской армии на нынешнем этапе войны. Об этом он заявил во время выступления в Украинском католическом университете, передает «Телеграф».

«Посчитайте, что такое 50 тысяч [убитых] из 5,5 миллиона стоящих на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Какую, мне кажется, мы вряд ли перейдем», — сказал бывший главком.

По его словам, в Украине сейчас «практически некому реально воевать», так как страна потеряла около 50 тысяч убитыми и более 300 тысяч ранеными.

Залужный добавил, что Россия также несет значительные потери, которые приближаются к критическому пределу. По его данным, Россия потеряла 250 тысяч человек погибших.

«Это не значит, что они не могут пойти сетками половить [мужчин], отправить на фронт. Могут. Они даже могут их красиво строем повести на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они [эти солдаты] воевать? Это другое дело», — приводит его слова TCH.

В начале февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский назвал похожие цифры, говоря о потерях ВСУ. По его словам, с начала полномасштабной войны погибли 45 100 военных, 390 тысяч получили ранения.

Согласно исследованию «Медузы» и «Медиазоны», на войне погибли уже около 160-165 тысяч солдат, офицеров, контрактников, мобилизованных и других россиян.

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