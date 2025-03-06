МВД РФ объявило в розыск главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

МВД России объявило в розыск главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Информацию об этом обнаружила сама «Медиазона» в базе ведомства.

В карточке говорится, что Смирнов разыскивается по статье УК. Другие подробности там не приводятся.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей «иностранного агента» (330.1 УК). Собеседник агентства заявил, что Смирнов длительное время не ставил плашку «иноагента» в своих материалах, опубликованных в интернете.

Вскоре после начала вторжения российских войск в Украину Смирнов отказался ставить «иноагентсткую» плашку. Российские суды неоднократно назначали ему штрафы за это.

Минюст РФ объявил Смирнова «иноагентом» в сентябре 2021 года.