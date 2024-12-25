РИА Новости: на главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова завели дело о неисполнении обязанностей «иноагента»

Следственный комитет России возбудил в отношении главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей «иностранного агента» (330.1 УК). Об этом 25 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства заявил, что Смирнов длительное время не ставил плашку «иноагента» в своих материалах, опубликованных в интернете.

С осени 2023 года Смирнова трижды штрафовали по административным протоколам о нарушении деятельности «иностранного агента».

Министерство юстиции РФ объявило Сергея Смирнова «иностранным агентом» в сентябре 2021 года. Тогда же в реестр «иноагентов» попала «Медиазона».

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