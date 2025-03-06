Ксении Фадеевой, освобожденной из колонии в результате обмена и высланной из страны без документов, со второй попытки выдали загранпаспорт 

Российское посольство выдало заграничный паспорт бывшей главе штаба Алексея Навального в Томске Ксении Фадеевой. Об этом она рассказала в телеграм-канале.

«Родное государство подумало ещё раз и всё-таки решило выдать мне загранпаспорт», — написала Фадеева, не уточнив, посольство в какой стране выдало документ.

6 декабря Фадеева опубликовала фото уведомления от консульского отдела посольства РФ в Литве, в котором ей отказывают в выдаче загранпаспорта. По ее словам, дипломаты мотивировали свое решение тем, что у Фадеевой нет права выезда из России, как у осужденной.

«В консульстве предложили сделать свидетельство на въезд — документ, который позволит мне пересечь границу и въехать в Россию», — рассказывала Фадеева.

Аналогичный отказ получила тогда и бывшая глава уфимского штаба Навального Лилия Чанышева.

В декабре 2023 года Ксению Фадееву приговорили к девяти годам колонии по делу об «экстремистском сообществе». Фадеева и Чанышева стали одними из первых обвиняемых по уголовному делу о создании «экстремистского сообщества», возбужденному против Алексея Навального и его сторонников.

1 августа 2024 года Ксения Фадеева и Лилия Чанышева были из освобождены из российских колоний в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Всего в рамках обмена Москва передала 16 человек. Один из освобожденных, политик Владимир Кара-Мурза, рассказывал, что российские власти не выдали политзаключенным их загранпаспорта.