Российское посольство отказалось выдать загранпаспорта бывшим политзаключенным Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой. Их выслали из страны без документов

Бывшие политзаключенные Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, которых российские власти приговорили по «экстремистскому» делу ФБК, а затем выслали из страны в рамках обмена с Западом, рассказали, что не могут получить новые загранпаспорта.

Лилия Чанышева сообщила, что получила отказ в оформлении загранпаспорта от консульского отдела посольства РФ (в какой стране, не уточняется). «Мало того, что выслали за границу без паспорта, так еще и не хотят его выдавать», — написала она в своем телеграм-канале.

Ксения Фадеева в своем канале опубликовала фото уведомления от консульского отдела посольства РФ в Литве, в котором ей также отказывают в выдаче загранпаспорта. По ее словам, дипломаты мотивировали свое решение тем, что у Фадеевой нет права выезда из России, как у осужденной. «В консульстве предложили сделать свидетельство на въезд — документ, который позволит мне пересечь границу и въехать в Россию», — добавила она.

Лилия Чанышева и Ксения Фадеева стали одними из первых обвиняемых по уголовному делу о создании «экстремистского сообщества», возбужденному против Алексея Навального и его сторонников. В июне 2023 года суд в Уфе приговорил Чанышеву к семи с половиной годам лишения свободы. В марте 2024-го по требованию прокуратуры срок был увеличен до девяти с половиной лет. Фадееву в декабре 2023 года приговорили к девяти годам колонии и 500 тысячам рублей штрафа.

1 августа 2024 года Лилия Чанышева и Ксения Фадеева вышли на свободу и были высланы за границу в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Россия передала Германии и США их граждан, а также российских заключенных, осужденных по политическим статьям. Взамен страны Запада передали России восьмерых граждан РФ, осужденных за такие преступления, как убийство, шпионаж и взлом компьютерных сетей.