ЕСПЧ присудил Галкину, Макаревичу, Лазаревой и Эйдельман по 10 тысяч евро компенсации из-за статуса «иностранный агент»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобы более 30 граждан России, объявленных министерством юстиции РФ «иностранными агентами».

В решении, опубликованном на сайте суда 6 марта, говорится, что ЕСПЧ удовлетворил жалобы 31 заявителя по делу «Захаров и другие против России».

Дело названо по имени журналиста-расследователя Андрея Захарова. В дело вошли жалобы, которые, в частности, подали комик и телеведущий Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, историк Тамара Эйдельман, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Леонид Волков, бизнесмен Борис Зимин, политик Леонид Гозман, журналистки Ирина Малкова, Евгения Альбац, Юлия Латынина, блогер Майкл Наки. Полный список заявителей опубликован на сайте ЕСПЧ.

Суд посчитал, что Россия нарушила в отношении заявителей право на уважение частной жизни или право на свободу мнений. Каждому из них присудили по 10 тысяч евро компенсации, а также по 250 евро из-за судебных издержек.

В своем заявлении ЕСПЧ сослался на решение от 22 октября 2024 года, в котором говорилось, что статус «иностранный агент» стигматизирует и вводит в заблуждение, а сам российский закон и практика его применения нарушают права на свободу выражения мнений, на свободу объединений и право на неприкосновенность частной жизни.

Суд отметил, что всех заявителей объявили «иностранными агентами» до 16 сентября 2022 года, когда Российская Федерация вышла из ЕСПЧ и перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека, поэтому у суда есть право рассматривать эти заявления.

«Суд отмечает, что прекращение государством-ответчиком членства в Совете Европы не освобождает его от обязанности сотрудничать с органами конвенции и выполнять решения суда», — говорится в заявлении ЕСПЧ.

Российская Федерация отказывается исполнять решения ЕСПЧ, вступившие в законную силу после 15 марта 2022 года.

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