ЕСПЧ присудил компенсации более чем 100 людям и организациям, объявленным в России «иностранными агентами». Власти РФ решения суда не выполняют

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по искам от физических лиц, некоммерческих организаций и СМИ, объявленных Минюстом РФ «иностранными агентами».

Суд, в частности, пришел к выводу, что требования российского закона «об иностранных агентах» и практика его применения нарушают права на свободу мнений, на свободу объединений и право на неприкосновенность частной жизни (в случае физических лиц).

Всего в рамках иска «Кобалия и другие против России» ЕСПЧ рассмотрел жалобы 107 заявителей. Суд постановил выплатить им компенсацию в общем случае от 10 тысяч евро. Самую большую сумму — 955 440 евро — присудили «Радио Свобода» и ее генеральному директору Андрею Шарыю. «Важным историям» и «Дождю» суд назначил компенсацию в 15 тысяч евро. Такую же сумму, считает ЕСПЧ, должна получить юрист Галина Арапова. Журналистам «Важных историй» Алесе Мароховской и Ирине Долининой присудили компенсацию по 10 тысяч евро каждой.

В ряде случаев, размер выплат еще предстоит определить, например, для бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и главного редактора этого издания Сергея Смирнова, центра «Насилию.нет», Bellingcat и The Insider.

Россия вышла из ЕСПЧ и перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека в 2022 году. Решения ЕСПЧ, вступившие в законную силу после 15 марта 2022 года, она выполнять отказывается.