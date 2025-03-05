Спутниковые снимки показали, что КНДР почти завершила строительство первого самолета-разведчика

Сайт 38 North, специализирующийся на изучении КНДР, сообщил 4 марта, что Северная Корея, вероятно, близка к тому, чтобы завершить строительство своего первого самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Издание опубликовало спутниковый снимок аэропорта Сунан в Пхеньяне, который 3 марта сделала спутниковая система Pleiades NEO компании Airbus. На снимке виден самолет Ил-76 с обтекателем антенны радиолокационной станции, установленной на верхней части фюзеляжа.

На обтекателе, как отмечает издание, виден белый треугольник. Похожие треугольники можно увидеть на некоторых китайских самолетах радиолокационной разведки. «Это может указывать на поддержку или влияние со стороны Китая, хотя сам по себе треугольник не считается убедительным доказательством», — отметили авторы 38 North.

Издание назвало появление у КНДР первого самолета-разведчика «значительным обновлением для военно-воздушных сил, которые уже несколько лет не получали новых воздушных средств».

За основу своего первого разведывательного самолета Северная Корея взяла Ил-76, который авиакомпания Air Koryo использовала на грузовых рейсах. Самолет перевезли в центр технического обслуживания в октябре 2023 года, после чего верхнюю часть фюзеляжа начали переоборудовать. Издание пишет, что тогда появились предположения, что КНДР строит самолет дальнего радиолокационного обнаружения, но подтверждений этому не было.

Глава аналитического центра Korea Defense Study Forum в Сеуле Чон Чан Ук сказал в интервью Associated Press, что самолет-разведчик поможет КНДР засекать и отслеживать перемещения самолетов, находить другие военные объекты и передавать полученную информацию в наземные центры. «Это все равно, что у северокорейских ВВС откроются глаза», — сказал он.

По словам эксперта, КНДР потребуется не менее четырех самолетов-разведчиков, чтобы круглосуточно наблюдать за Южной Кореей. Чон Чан Ук добавил, что у Южной Кореи есть четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, и страна планирует купить еще четыре.

Государственные СМИ Северной Кореи не раскрывали информацию о разработке самолета-разведчика.

Северная Корея объявила в ноябре 2023 года, что успешно вывела на орбиту свой первый разведывательный спутник «Манригён-1». По заявлению Пхеньяна, он предназначен для наблюдения за передвижениями американских и южнокорейских войск. КНДР утверждала, что спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и ряда военных объектов в США. При этом эксперты сомневались в возможностях спутника-разведчика, отмечает Associated Press.

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