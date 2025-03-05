Российский суд приговорил британца, воевавшего в составе ВСУ в Курской области, к 19 годам

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы 22-летнего британца Джеймса Скотта Риса Андерсона, воевавшего в Курской области в составе ВСУ, сообщает пресс-служба судов региона.

Андерсона обвинили в наемничестве (часть 3 статьи 359 УК) и теракте (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК). Первые пять лет он должен будет провести в тюрьме, последующие — в исправительной колонии строгого режима.

Дело рассматривали в закрытом режиме. В качестве свидетеля был допрошен боец ВСУ, служивший в одном подразделении с Андерсеном. В ходе заседаний британец признал вину, утверждает пресс-служба судов. Прокуратура просила для Андерсона 20 лет лишения свободы.

В конце ноября 2024 года госагентства сообщили о пленении Андерсона. На одном из видео он говорил, что служил рядовым в британской армии с 2019 по 2023 годы, а к иностранному легиону в составе ВСУ присоединился после того, как его уволили с работы, увидев по телевизору репортаж о войне. Отец Андерсона говорил, что опасается пыток в отношении сына. The Guardian отмечал, что дело Андерсона — первый известный случай взятия западного солдата в плен на территории России.

Также 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы четырех украинских военнопленных, вторгшихся на территорию Кореневского района Курской области. Их признали виновными по статье о теракте, совершенном группой лиц (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК).