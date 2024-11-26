Суд в Курске арестовал британца, воевавшего на территории России в составе ВСУ

Ленинский районный суд Курска арестовал гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, которого обвиняют в незаконном пересечении границы в составе ВСУ и участии в боевых действиях в Курской области.

Заседание прошло 25 ноября в закрытом режиме. Об аресте просило Главное военное следственное управление Следственного комитета.

В сообщении пресс-службы суда не указаны статьи, которые вменяют Андерсону, однако его называют подозреваемым в совершении «совокупности особо тяжких преступлений, представляющих особую общественную опасность». На сайте суда за 25 ноября нет записей о заседании суда по делу Андерсона.

О том, что российские войска взяли Андерсона в плен, госагентства сообщили 25 ноября. На одном из опубликованных в провоенных телеграм-каналах видео он говорит на английском, что служил рядовым в британской армии с 2019 по 2023 годы, а к иностранному легиону в составе ВСУ присоединился после того, как его уволили с работы, увидев по телевизору репортаж о войне.

Отец 22-летнего Андерсона сказал изданию Daily Mail, что опасается пыток в отношении сына. По его словам, семья просила Андерсона не ехать в Украину. В украинской армии, как утверждает отец Андерсона, тот был связистом.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что проинформирован об этом деле, и правительство сделает «все возможное», чтобы оказать поддержку своему гражданину. Также правительство, по словам Лэмми, поддерживает семью Андерсона. The Guardian отмечает, что дело Андерсона станет первым известным случаем взятия западного солдата в плен на территории России.