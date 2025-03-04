На сайте общества «Знание» появилась форма для доносов на «подозрительные» лекции

На сайте просветительского общества «Знание» появился раздел, где можно сообщить о «подозрительной лекции». На это обратило внимание издание «Т-инвариант».

Пользователям предлагается заполнить форму, рассказав, где и когда прошла «подозрительная» лекция, как она называлась, как зовут лектора, а также «что конкретно вызвало подозрение». Какие меры будут приняты после заполнения формы, не уточняется.

Как предполагает «Т-инвариант», инициатива «Знания» связана с пакетом законопроектов о дополнительных ограничениях для «иноагентов», внесенных в Госдуму в январе 2025 года. В частности, «иноагентам» хотят полностью запретить преподавать в государственных учреждениях (до этого «иноагентам» запрещалось преподавать только детям). Депутаты должны рассмотреть эту инициативу 5 марта.

Всесоюзное общество «Знание» было создано в СССР в 1947 году. После распада Советского Союза его ликвидировали, создав Общество «Знание» России. Однако организация почти не вела никакой деятельности и самораспустилась в 2016 году. В 2021 году Владимир Путин поручил перезапустить «Знание» на современной цифровой платформе. Общество понадобилось властям РФ, чтобы поставить под полный контроль государства всю сферу просвещения.

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