В Госдуму внесли пакет законопроектов о дополнительных ограничениях для «иноагентов»

В Госдуму внесли пакет законопроектов, которые еще больше ограничивают в правах людей, объявленных в России «иностранными агентами». Об этом в телеграм-канале комиссии по безопасности сообщил ее председатель, депутат Василий Пискарев.

Авторы законопроектов предлагает внести изменения в законы «Об образовании в Российской Федерации» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Среди них — полный запрет для «иностранных агентов» преподавать в государственных учреждениях (до этого закон запрещал «иноагентам» преподавать только детям).

Кроме того, образовательные организации, которые российские власти объявят «иностранными агентами», лишатся лицензии, следует из текста законопроекта. Некоммерческие организации в таком случае не могут быть включены в реестр «социально ориентированных». Также «иноагенты» в соответствии с новой поправкой лишаются права обращаться за муниципальной помощью.

Другой законопроект увеличивает штрафы. За несоблюдение закона об «иноагентах» предлагается штрафовать граждан на сумму до 50 тысяч рублей (сейчас до 1000 рублей), должностных лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас до 4000 рублей), юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Необходимость новых ограничений в пояснительной записке объяснили «расширением деструктивного влияния иностранных агентов на важнейшие институты российского общества» и «увеличением финансирования их деятельности со стороны западных стран». «Сделаем все, чтобы не допустить в сферу образования и просвещения людей с вражескими намерениями», — также написал Пискарев.

В реестре «иноагентов» Минюста РФ, по данным на конец января 2025 года, указаны 921 человек и организация.

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