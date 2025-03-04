Минюст РФ подал иск о ликвидации фонда Евгения Ройзмана

Министерство юстиции РФ обратилось в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском, в котором потребовало ликвидировать благотворительный «Фонд Ройзмана», основанный бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Иск подали 27 февраля, следует из карточки дела на сайте суда. Первым об этом сообщило агентство ТАСС 4 марта.

Министерство потребовало в иске, чтобы фонд также исключили из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), рассказали ТАСС в суде. Рассмотрение иска назначено на 2 апреля.

Евгений Ройзман сообщил «Вечерним ведомостям», что Минюст обратился в суд после того, как провел проверку в фонде Ройзмана и составил акт «с искажением истинного состояния дел». «Получив этот акт, фонд обратился в суды, с целью опротестовать и опровергнуть содержащиеся в акте ложные выводы. Иски были приняты. В ответ Минюст вышел в суд с требованиям о ликвидации фонда», — заявил Ройзман.

Руководитель фонда Светлана Косолапова сообщила Itʼs My City, что Минюст подал иск, потому что фонд пытался обжаловать результаты проверки министерства. По ее словам, проверка «в том числе была связана с распределением собранных средств для детей со ».

Благотворительный «Фонд Ройзмана» основан в 2015 году. Он помогает людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, один из его первых проектов — участие в открытии первого хосписа в Екатеринбурге, рассказал Евгений Ройзман. По его словам, в 2023 году фонд оказал прямую помощь более чем на 52 миллиона рублей. В фонде работают восемь человек, сам Ройзман участвует в его работе на волонтерских началах.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в отношении Евгения Ройзмана возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии. Суд назначил ему штраф в размере 260 тысяч рублей. Минюст РФ в ноябре 2022 года объявил Ройзмана «иностранным агентом».

Читайте также

«У меня нет путей для отступления. Я ни о чем не жалею и ничего не боюсь» Последнее слово Евгения Ройзмана в суде. Он поблагодарил за поддержку десятки писателей, музыкантов и ученых. Судья прервал его речь

Читайте также

«У меня нет путей для отступления. Я ни о чем не жалею и ничего не боюсь» Последнее слово Евгения Ройзмана в суде. Он поблагодарил за поддержку десятки писателей, музыкантов и ученых. Судья прервал его речь