Министерство просвещения составит перечень игрушек для детских садов, которые не противоречат «традиционным ценностям»

Власти России собираются утвердить перечень игрушек, которые поставляются в детские сады, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка».

Министр объяснил необходимость такого перечня тем, что «дошкольный период — один из основных этапов формирования всех основных психологических функций детей», цитирует его агентство ТАСС. Сейчас в России действует добровольная сертификация игрушек и игр, что, по мнению Кравцова, недостаточно эффективно. «Пока мы в наших магазинах, детских садах, не видим того, что мы хотим видеть, то, что нужно детям», — сказал он.

Игрушки, которые продаются в магазинах сейчас, «могут быть интересными для детей», но при этом «формируют определенные ценности, которые противоречат нашим российским традиционным ценностям», считает Кравцов.

Конкурс по разработке российских игр и игрушек «Родная игрушка», пишет ТАСС, организовали общероссийская организация детей и молодежи «Движение первых» и общество «Знание». Целью конкурса заявлено «стимулирование разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности».

Осенью 2024 года в российских детских садах начали проводить «Разговоры о важном». В школах на этих уроках рассказывают о российско-украинской войне. Воспитанникам одного из детсадов в Ростовской области подарили макет разрушенного Бахмута.