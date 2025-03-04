Главного бухгалтера и начальника отдела закупок парка «Патриот» приговорили к девяти годам колонии по обвинению в многомиллионной взятке

Главный бухгалтер парка «Патриот» Минобороны РФ Андрей Пучков и глава отдела закупок парка Иван Трифоногло приговорены к девяти годам колонии, сообщил 4 марта Следственный комитет. Их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении госконтрактов (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Пучков и Трифоногло в период с 2021 по 2024 год должны были контролировать исполнение контрактов на обслуживание зданий и сооружений парка, которые Минобороны заключило с ИП «Куваева». По версии обвинения, бывшие сотрудники парка «Патриот» получили от работников ИП «Куваева» свыше 27,5 миллиона рублей — за «общее покровительство при выполнении работ».

Пучков и Трифоногло будут отбывать сроки в колонии строгого режима. Им также назначили штраф в размере 27 миллионов рублей и запретили заниматься определенной деятельностью в течение 10 лет.

Об обвинениях, предъявленных Пучкову и Трифоногло, стало известно в октябре 2024 года. В августе того же года СК сообщил об уголовном деле о мошенничестве против директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. По версии следствия, он был причастен к хищению около 30 миллионов рублей, выделенных на функционирование парка. Полтора месяца Ахмедов провел в СИЗО, после чего его отпустили под домашний арест.

Уголовные дела в отношении руководства парка «Патриот» были возбуждены на фоне масштабных чисток в руководстве Минобороны. После отставки с поста главы ведомства Сергея Шойгу уголовные дела завели сразу на нескольких его высокопоставленных соратников.