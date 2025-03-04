63-летняя активистка Наталья Филонова, получившая почти три года колонии за «избиение» полицейских шариковой ручкой, вышла на свободу

Активистка из Улан-Удэ Наталья Филонова 4 марта вышла на свободу из ИК-11 в Иркутской области, сообщило издание «Люди Байкала». Филонову встретили правозащитники и активисты.

В августе 2023 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Филонову к двум годам и 10 месяцам колонии, признав ее виновной в нападении на полицейских. Сотрудники полиции Андрей Лаптев, Артур Сымбелов, Сергей Романов и Аюр Данзанов утверждали, что Филонова их била, царапала, одному попала ручкой в лицо, а другому сломала палец. На оглашение приговора они не пришли.

Когда Филонова отбывала срок, ее три раза отправляли в ШИЗО, а в июле 2024 года перевели на строгие условия содержания, напоминает «Медиазона». У Филоновой диагностированы сахарный диабет и сердечная недостаточность.

Активистку задержали в сентябре 2022 года в Улан-Удэ на акции против мобилизации. Ей вменили насилие над полицейскими (часть 1 статьи 318 УК) и отправили под домашний арест. В ноябре 2022 года Филонову перевели в СИЗО из-за того, что она условия домашнего ареста.

До протестов против мобилизации, в апреле 2022 года Наталью Филонову оштрафовали на 35 тысяч рублей за то, что она попросила водителя автобуса снять наклейку с буквой Z. Активистку признали виновной по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Также на нее составили протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП) и неповиновении полицейскому (19.3 КоАП), оштрафовав на тысячу рублей и арестовав на пять суток.

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