В Уфе произошли взрывы и пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В ночь на 3 марта на территории нефтеперерабатывающего завода «Башнефти» в Уфе произошел пожар, сообщило в телеграме управление МЧС по Башкортостану.

Возгорание произошло в районе печи сжигания. Через несколько часов спасатели отчитались, что потушили огонь. По предварительной версии МЧС, пожар «связан с технологическим процессом». Ранен один человек, сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

При этом телеграм-каналы сообщили, что пожар начался после взрыва, произошедшего примерно в 2:30 ночи по местному времени. Astra опубликовала видео с камер наблюдения, на которое попал момент взрыва.

Baza и Mash написали, что перед взрывом жители Уфы слышали звуки, характерные для полета беспилотников. Однако источники «Уфа1» утверждают, что атаки БПЛА на нефтеперерабатывающий завод не было. Минобороны России в своей сводке о перехвате дронов за ночь не упомянуло Башкортостан.

Украинские беспилотники уже атаковали предприятия топливно-энергетического комплекса в Башкортостане, в том числе в Уфе, в октябре 2024 года.