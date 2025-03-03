В Мангейме автомобиль въехал в толпу. Сообщается о раненых и как минимум одном погибшем
Источник: Meduza
В городе Мангейм на юго-западе Германии автомобиль въехал в толпу, пишет местное издание Mannheim 24. По его данным, черный внедорожник двигался на большой скорости в центре города; несколько человек получили ранения.
Издание Mannheimer Morgen сообщает как минимум об одном погибшем. Об этом же пишет агентство DPA, передает Bild.
В отделении интенсивной терапии университетской больницы в Мангейме объявлена тревога, сообщает Die Rheinpfalz.
Полиция Мангейма заявила, что проводит операцию в центре города, не став пока уточнять другие подробности.
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