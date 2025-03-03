У «Аноры» пять «Оскаров», в том числе за лучший фильм, но Юра Борисов остался без награды

«Оскар» за лучший фильм на 97-й церемонии вручения премий Киноакадемии получила «Анора». Шон Бейкер также получил награду как лучший режиссер, а также «Оскары» за лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий. Лучшей актрисой стала Майки Мэдисон, сыгравшая в «Аноре». На «Оскар» за роль второго плана в «Аноре» был номинирован российский актер Юра Борисов, но награду в этой категории вручили Кирану Калкину («Настоящая боль»). Всего у «Аноры» было шесть номинаций.

Шон Бейкер со съемочной группой «Аноры» получает «Оскар» за лучший фильм Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA

«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Эдриан Броуди. Для актера это вторая награда Киноакадемии после «Оскара» за «Пианиста» в 2003 году. «Бруталист» получил еще два «Оскара» — за лучшую работу оператора (Лола Кроули) и за лучшую музыку для фильма (Дэниэл Блумберг). Всего фильм претендовал на награды в 10 категориях.

Обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана стала Зои Салдана («Эмилия Перес»). «El Mal» из этого фильма получила «Оскар» как лучшая оригинальная песня. «Эмилия Перес» получила больше всех номинаций на «Оскар» — 13.

«Оскар» за лучший адаптированный сценарий получил Питер Строан («Конклав»). «Субстанция» победила в номинации «Лучший грим и прически».

«Оскары» за дизайн костюмов и работу художника-постановщика достались «Злой». Этот фильм был одним из лидером по числу номинаций — претендовал на награды в 10 категориях.

«Дюна: Часть вторая» победила в категориях «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».

Лучшим короткометражным анимационным фильмом стал «В тени кипариса» иранских режиссеров Хоссейна Молаеми и Ширин Сохани. «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм получил «Поток» Гинта Зилбалодиса.

Лучшим полнометражным документальным фильмом стал «Нет другой земли» палестинско-израильской команды, в которую входят Базель Адра, Юваль Абрахам, Хамдан Балал, Рэйчел Сор. В этой категории была номинирована «Фарфоровая война» американца Брендана Белломо и украинца Славы Леонтьева. «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм получила «Единственная девушка в оркестре» Молли ОʼБрайен и Лизы Ремингтон.

Лучшим короткометражным игровым фильмом стал «Я не робот» режиссера Виктории Вармердам из Нидерландов. «Оскар» за лучший иностранный фильм получил бразильский «Я все еще здесь» режиссера Вальтера Саллеса.