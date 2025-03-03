«Поток» получил «Оскар». Это первая награда Киноакадемии в истории Латвии
Источник: Американская киноакадемия
«Поток» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Лента режиссера Гинта Зилбалодиса стала первым в истории латвийским фильмом, получившим награду Киноакадемии.
«Поток» уже был отмечен многими наградами, в том числе «Золотым глобусом», который также стал первым в истории латвийского кинематографа.
Среди других обладателей «Оскаров», которые были известны на момент публикации заметки, Киран Калкин, получивший награду за лучшую мужскую роль второго плана. «Оскар» ему принесла работа в фильме «Настоящая боль». В этой категории на «Оскар» был номинирован Юра Борисов за «Анору».
В категории «Лучшая женская роль второго плана» награды удостоена Зои Салдана за «Эмилию Перес».