33 жителя Курской области вернулись из Украины в Россию

33 жителя оккупированных ВСУ районов Курской области вернулись из Украину в Россию, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Эвакуировать людей, по словам Москальковой, удалось при посредничестве Красного креста и властей Беларуси.

Как уточнил губернатор Курской области Александр Хинштейн, среди эвакуированных «много» пожилых людей, а также четверо детей. Девяти людям, по его словам, требуется экстренная госпитализация.

Это второй раз за полгода, когда российские власти сообщают о возвращении жителей Курской области, вывезенных в Украину. Впервые это произошло в ноябре, тогда вернулись 46 человек.

На территории Курской области, оккупированной ВСУ, остаются, по разным оценкам, от двух до трех тысяч человек. Сколько жителей вывезены в Украину (обычно ВСУ эвакуируют тех, кто сам об этом просит в целях безопасности), неясно.