Президентом Абхазии избран временно исполнявший обязанности главы Бадра Гунба

Победителем второго тура президентских выборов в Абхазии стал Бадра Гунба, набравший 54,73%, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.

Соперником Гунбы был глава оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение» Адгур Ардзинба, который набрал 41,54%.

Явка избирателей во втором туре выборов, по предварительным данным, составила около 70%, пишет ТАСС.

Гунба до ноября был вице-президентом Абхазии, а затем занял должность исполняющего обязанности главы частично признанной республики после того, как ее президент Аслан Бжания подал в отставку.

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания занимал свой пост с апреля 2020 года, а в ноябре 2024-го он подал в отставку после протестов, которые прошли в Сухуми из-за того, что парламент частично признанной республики собирался одобрить новое инвестиционное соглашение с Россией. Соглашение предполагало, что компании из России смогут заниматься в Абхазии инвестиционными проектами. Протестующие посчитали, что из-за соглашения местные жители могут потерять деньги.

Президентские выборы в Абхазии были назначены после того, как Бжания объявил об отставке. Первый тур выборов состоялся 15 февраля. Во второй тур вышли два кандидата — оппозиционер и бывший министр экономики Адгур Ардзинба, набравший 37%, и Бадра Гунба с 46% голосов.

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