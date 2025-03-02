Израиль согласился на предложение США продлить прекращение огня в секторе Газа. ХАМАС его пока не принял

Израиль согласился на предложение спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о временном прекращении огня в секторе Газа на период Рамадана и Песаха, говорится в заявлении офиса премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу.

В рамках предложенного Уиткоффом плана в первый день перемирия должны быть освобождены половина живых и умерших израильских заложников. По завершении перемирия, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, ХАМАС освободит оставшихся заложников.

Рамадан, который начался вечером 28 февраля, продлится до 29 марта. Песах заканчивается 19 апреля.

Уиткофф предложил план временного прекращения огня, поскольку, по его мнению, «на данном этапе нет возможности преодолеть разногласия между сторонами», и для переговоров о постоянном прекращении огня необходимо дополнительное время.

В заявлении офиса Нетаниягу отмечается, что ХАМАС, в отличие от Израиля, неоднократно нарушал соглашение. Офис премьера напоминает, что Израиль может возобновить боевые действия в секторе Газа после 1 марта, если переговоры с ХАМАС будут признаны неэффективными.

Пока ХАМАС, как утверждается в заявлении, не дал согласия на план Уиткоффа. «Если ХАМАС изменит свою позицию, Израиль немедленно вступит в переговоры по общим деталям», — заявил офис Нетаниягу.

В середине января Израиль и ХАМАС достигли соглашения о временном прекращении огня и освобождении 33 израильских заложников в обмен на почти две тысячи палестинских заключенных. Первый этап сделки, продлившийся 42 дня, завершился 1 марта. На втором этапе соглашения предполагалось освобождение всех оставшихся заложников. Всего в плену у ХАМАС остается 59 человек. По данным Армии обороны Израиля, не менее 35 заложников мертвы. Также на втором этапе ЦАХАЛ должен была полностью вывести войска из Филадельфийского коридора на границе сектора Газы и Египта

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