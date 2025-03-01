Израиль лоббирует в США идеи сохранения российских баз в Сирии в качестве противовеса растущему влиянию Турции в этой стране, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Израиль выступает за сохранение Сирии слабой и децентрализованной, так как опасается, что в случае усиления позиций Турции и исламистского режима Сирия может стать базой для ХАМАС и других террористических группировок.

Свою позицию представители Израиля последовательно доносят до США в переговорах с представителями Белого дома и конгресса. Планы действий администрации Трампа в Сирии пока неясны.

Отношения Израиля и Турции ухудшились после начала войны в секторе Газа.

В Сирии в начале декабря был свергнут режим Башара Асада. Власть в стране захватила поддерживаемая Турцией группировка , ее лидер Ахмед аль-Шараа был объявлен президентом на время «переходного периода».

В Сирии находятся две российские базы — авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. РФ ведет переговоры об их дальнейшей судьбе. Новые власти Сирии в их ходе призвали Москву учесть «ошибки прошлого», выплатить компенсации и заняться восстановлением страны, а также выдать бежавшего в РФ Башара Асада.

ЦАХАЛ после смены власти в Сирии оккупировал буферную зону на юго-западе страны, прилегающую к . Свои действия Израиль объяснял необходимостью предотвратить контрабанду иранского оружия в Ливан, а также уничтожить террористическую инфраструктуру.