«Майданом попахивает». Губернатор Курской области отказался увольнять глав приграничных районов, несмотря на недовольство жителей их работой

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что не намерен увольнять глав приграничных районов региона, несмотря на недовольство жителей их неэффективной работой. Об этом сообщает «7×7».

Заявление Хинштейн сделал на встрече с жителями Льговского и Рыльского районов, которые лишились своих домов или были вынуждены покинуть их из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

«Мне такой подход не близок, Майданом попахивает», — сказал Хинштейн.

При этом он заверил, что «даст оценку работе» всех глав приграничных населенных пунктов.

Предыдущий губернатор Курской области Алексей Смирнов уволил главу Суджанского района Александра Богачева в ноябре 2024 года. Смирнов анонсировал увольнение на встрече с жителями, которые критиковали Богачева за проваленную эвакуацию в ходе наступления ВСУ. Смирнов также рекомендовал уйти в отставку главе Кореневского района Марине Дегтяревой, однако она продолжила работу.

Жители оккупированных районов Курской области неоднократно жаловались на недостаточную помощь от властей. Они несколько раз выходили на митинги с требованием предоставления обещанных властями жилищных сертификатов и государственной поддержки.

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