Зеленский после переговоров с Трампом: «Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит»
Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров поблагодарил Соединенные Штаты за «поддержку».
«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого», — говорится в сообщении Зеленского в соцсети Х.
Это первый комментарий украинского лидера после того, как в ходе переговоров он публично поругался с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на тему российско-украинской войны, а затем покинул Белый дом. В свою очередь президент Соединенных Штатов обвинил Зеленского в неуважении и, как утверждают источники Fox News, «выгнал» с переговоров.
Ожидалось, что в ходе визита президента Украины в США лидер стран подпишут соглашение об использовании украинских природных ресурсов. В итоге подписание сделки и совместную пресс-конференцию Зеленского и Трампа по итогам встречи отменили.