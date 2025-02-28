Зеленский после переговоров с Трампом: «Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит»

Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров поблагодарил Соединенные Штаты за «поддержку».

«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого», — говорится в сообщении Зеленского в соцсети Х.

Это первый комментарий украинского лидера после того, как в ходе переговоров он публично поругался с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на тему российско-украинской войны, а затем покинул Белый дом. В свою очередь президент Соединенных Штатов обвинил Зеленского в неуважении и, как утверждают источники , «выгнал» с переговоров.

Ожидалось, что в ходе визита президента Украины в США лидер стран подпишут соглашение об использовании украинских природных ресурсов. В итоге подписание сделки и совместную пресс-конференцию Зеленского и Трампа по итогам встречи отменили.

О визите Зеленского в Вашингтон

Трамп, Зеленский и Вэнс поругались в Овальном кабинете. Администрация президента США заявила, что Трамп «выгнал» Зеленского из Белого дома

О визите Зеленского в Вашингтон

Трамп, Зеленский и Вэнс поругались в Овальном кабинете. Администрация президента США заявила, что Трамп «выгнал» Зеленского из Белого дома