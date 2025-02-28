The Guardian рассказала о связанных с Россией телеграм-каналах, в которых за вознаграждение предлагают нападать на мечети в Великобритании

Сеть телеграм-каналов, предположительно связанная с Россией, предлагает жителям Великобритании совершать нападения на мечети и мусульман, за этом им обещают оплату в криптовалюте. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование британской организации Hope not Hate, которая занимается борьбой с расизмом.

По ее данным, эти каналы ранее уже были связаны со случаями нанесения исламофобских граффити на мечети и школы Лондона в начале февраля. Каналы также распространяют PDF-файлы с инструкциями по изготовлению бомб, а на улицах британских городов появились плакаты с QR-кодами этих групп и связанных с ними аккаунтов в тиктоке.

The Guardian отмечает, что в последние недели особые опасения вызвало то, что в каналах стали появляться сообщения с прямыми призывами совершать нападения с использованием ножей.

Информацию о телеграм-каналах Hope not Hate передала в антитеррористическое подразделение полиции и министерство внутренних дел Великобритании.

Газета также пишет, что в каналах появлялись антисемитские комментарии, но в основном сообщения сосредоточены на антимусульманской тематике. Это происходит на фоне роста исламофобских нападений, число которых в Великобритании выросло на 73% в 2024 году.

«Выросли опасения, что Россия пытается разжечь социальные беспорядки в Великобритании и других западноевропейских государствах с помощью скрытых кампаний, направленных на эксплуатацию этнической и религиозной напряженности», — говорится в публикации.

В качестве доказательств предполагаемой связи каналов с Россией правозащитники приводят различные скриншоты, на которых есть сообщения на кириллице, русский язык, установленный у одного из администраторов в соцсети X, московский часовой пояс, а также антиукраинские и пророссийские сообщения.

Читайте также

В телеграме нашли бот, который вербует для диверсий жителей Европы с пророссийскими взглядами Бот рекламируют в паблике ЧВК Вагнера, а к его созданию могут быть причастны российские спецслужбы, пишет OCCRP

Читайте также

В телеграме нашли бот, который вербует для диверсий жителей Европы с пророссийскими взглядами Бот рекламируют в паблике ЧВК Вагнера, а к его созданию могут быть причастны российские спецслужбы, пишет OCCRP