Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены дала признательные показания

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи дала признательные показания, сообщили в Следственном комитете РФ 28 февраля.

В СК не приводится имя обвиняемой. Ранее сообщалось, что это внучка Тархова, Екатерина Бельская.

Обвиняемая заявила, что совершила убийство из корыстных побуждений, чтобы завладеть имуществом родственников, говорится в сообщении СК. Также Бельская рассказала о соучастнике преступления, это ее знакомый, который выехал за пределы Самарской области, мужчину объявили в розыск.

Екатерина Бельская заявила, что отравила своих родственников, «а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре», говорится в сообщении СК.

Следственный комитет также возбудил в отношении Бельской новое уголовное дело — по статье о мошенничестве в крупном размере из-за попытки продать автомобиль, принадлежащий ее бабушке. Ранее СК вел расследование по статье об убийстве двух человек.

Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.

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