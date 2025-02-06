Виктор Тархов, 2010 год Дмитрий Бурлаков / ТАСС / Profimedia

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по о двойном убийстве из-за исчезновения бывшего мэра Самары, 77-летнего Виктора Тархова, и его жены Натальи.

Виктор Тархов — бизнесмен и политик. В 1990-1991 годах возглавлял Куйбышевский облисполком, руководя регионом. В 1990-е годы работал на руководящих должностях в компании ЮКОС. В 2000 году занял второе место на выборах губернатора Самарской области, в 2002-2006 годах — депутат губернской думы. Мэр Самары в 2006-2010 годах.

По данным следствия, 31 января в правоохранительные органы обратился друг Виктора Тархова с заявлением о его безвестном исчезновении. Следователи установили, что Тархов и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Их местонахождение не установлено, сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело, по данным ТАСС, возбудили 3 февраля, на следующий день следователи задержали внучку бывшего мэра — Екатерину Бельскую, по разным данным, ей 29 или 30 лет. В СК сообщили, что задержанную проверяют «на причастность к совершению преступления». Она арестована на два месяца. Бельская отказалась давать показания.

С заявлением в полицию обратился бывший заместитель Тархова на посту мэра Самары Александр Кузнецов, сообщил телеграм-канал Baza. Кузнецов пытался поздравить Тархова с Новым годом и днем рождения (3 января), но бывший мэр не отвечал на звонки, а отправлял СМС. По данным Baza, Екатерину Бельскую заподозрили в убийстве, поскольку она от имени деда писала сообщения, что он уехал по семейным делам в Москву, а связь нужно держать через нее. Также утверждается, что Бельская якобы говорила, что у бабушки случился инсульт, а дедушка повез жену на скорой в Москву.

По другой версии, которую приводят газета «Коммерсант», а также телеграм-каналы Shot и Mash, следователи заподозрили Бельскую в убийстве из-за того, что она продавала активы дедушки и бабушки, используя при этом поддельную доверенность. Как сообщил телеканал RTVI, Бельская пыталась продать коллекцию икон и автомобили, которыми владел ее дед. Во время обыска в квартире Бельской нашли документы и телефоны, принадлежащие бывшему мэру Самары и его жене.

Как установили следователи, изучив видео с камер наблюдения, в начале января Виктор Тархов с женой зашли в свою квартиру в доме на Вилоновской улице, после чего оттуда не выходили, пишет Baza. При этом с 4 по 8 января Бельская выносила из квартиры черные пакеты, сообщил телеграм-канал Mash, ссылаясь на видеозаписи, изученные следствием. СК также проверил покупки Бельской и установил, что она приобрела пластмассовые бочки.

Российские агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что Виктора Тархова и его жену застрелили. Также рассматривается версия отравления, пишет телеграм-канал Shot. Источники RTVI утверждают, что пожилую пару «забили насмерть», после чего их тела «месяц хранились законсервированными в бочках». Однако бывший заместитель мэра Самары Александр Кузнецов назвал ложью сообщения о том, что Тархова и его жену «закатали в бочку или застрелили».

В жилом доме, где, предположительно, убили Тархова и его жену, проводятся следственные действия, пишет РИА Новости. По данным Baza, в квартире не обнаружили следов борьбы или крови. «Комсомольская правда», наоборот, утверждает, что в квартире обнаружили «следы, указывающие на преступление». Телеканал РЕН сообщил, что в квартире подозреваемой нашли фрагменты тел убитых.

Источники «Комсомольской правды», РЕН и Mash утверждают, что Виктора Тархова и его жену расчленили. Собеседник «КП» заявил, что Бельская «разложила фрагменты по пакетам и бочкам, а потом возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу».

По разной информации, Виктор Тархов последние годы или жил за границей, или, наоборот, оставался в Самаре и не выходил из дома. Самарские СМИ сообщили в августе 2022 года, что Тархов уехал в Норвегию, чтобы восстановиться после перенесенного ковида. Об этом тогда заявила дочь бывшего мэра, Людмила, которую в декабре 2022-го приговорили к семи годам колонии по делу о вымогательстве у самарского депутата Александра Милеева. ТАСС написал, что незадолго до предполагаемого убийства Тархов вернулся в Россию из Финляндии. Бывший замглавы Самары Александр Кузнецов, в свою очередь, сообщил ТАСС, что Виктор Тархов редко покидал дом из-за перенесенного ковида: «Он из дома-то не выходил, он на машине не мог ездить, возила его супруга». В беседе с Baza Кузнецов заявил, что «никакой Финляндии не было, он никуда не ездил».

По данным российских СМИ, у Екатерины Бельской наркотическая зависимость. По этой причине, как пишет «Коммерсант», расходы женщины контролировала ее бабушка, Наталья Тархова. В 2020 году, пишет Shot, мать подозреваемой Людмила Тархова обращалась в суд, чтобы признать дочь ограниченно дееспособной. У Бельской есть шестилетний сын, по данным Shot и Mash, сейчас ребенок находится в детском доме. Отец мальчика живет в Израиле.