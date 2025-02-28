Fox News: Трамп «выгнал» Зеленского из Белого дома. Украинцы «умоляли о перезагрузке» переговоров

Президент США Дональд Трамп после словесной перепалки с лидером Украины Владимиром Зеленским «выгнал» его из Белого дома, утверждает журналистка Fox News Джеки Хайнрих, ссылаясь на источники в администрации Трампа.

О том, что Зеленский досрочно покинул переговоры с Трампом, ранее сообщили западные СМИ. Журналисты также опубликовали видео, как президент Украины выходит из Белого дома, садится в машину, после чего кортеж украинской делегации уезжает.

По словам источников Хайнрих, Зеленский решил уйти не сам, а именно Трамп его «выгнал» (kicked out).

Собеседники журналистки Fox News также утверждают, что «украинцы умоляли о перезагрузке», но госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявили украинской делегации, что Зеленский должен покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда будет готов к миру. Об этом говорится в заявлении Трампа по итогам переговоров.

По словам Хайнрих, президент США и чиновники его администрации «почувствовали неуважение» со стороны Зеленского из-за его риторики и поведения. Как утверждается, их недовольство вызвало то, что президент Украины «пожимал плечами и закатывал глаза» в ходе переговоров.

Источник CNN в Белом доме рассказал, что после публичной перепалки Трамп собрал ключевых советников в Овальном кабинете. В это время украинская делегация находилась в соседней комнате.

В итоге президент США решил, что сейчас Зеленский «не в том положении, чтобы вести переговоры». Он попросил Рубио и Уолцу сообщить украинскому лидеру, что он должен уйти. «По словам представителя Белого дома, украинцы запротестовали и хотели продолжить переговоры. Но им было сказано „нет“. Вскоре после этого Зеленский уехал», — сообщает телеканал.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Белом доме 28 февраля. В ходе переговоров между ними произошла перепалка на тему российско-украинской войны. После этого совместная пресс-конференция лидеров двух стран, а также подписание соглашение об украинских природных ресурсах были отменены.

Fox News — консервативный телеканал, который традиционно поддерживает Республиканскую партию США и Дональда Трампа.

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