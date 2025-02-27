ЦБ отложил массовое внедрение цифрового рубля

Банк России перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок. Об этом объявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с руководством регулятора, передает ТАСС.

Новую дату массового запуска цифрового рубля она обещала назвать позднее.

Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов.

В пилотном проекте принимают участие 15 банков и около 30 компаний, напоминала глава ЦБ. Она отметила, что регулятор получает от отрасли вопросы об объемах необходимых доработок и запросы о переносе сроков широкого внедрения цифрового рубля.

«Мы к ним относимся очень внимательно, потому что наша задача, чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса», — приводит слова Набиуллиной РБК.

Цифровой рубль — это электронный токен, который будет выпускать ЦБ. Это новая форма российской валюты, наравне с наличными и безналичными рублями (но не криптовалюта). Каждому цифровому рублю присваивается уникальный код, а храниться электронные деньги будут в электронных кошельках, открытых на специально разработанной платформе Центробанка. Все операции проходят через эту платформу, а банки выступают посредниками в операциях между ней и гражданами.

Госдума приняла закон о внедрении в России цифрового рубля еще летом 2023 года. В пилотном запуске проекта участвуют такие банки как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Дом.РФ».

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