В Румынии задержали победителя аннулированного первого тура президентских выборов Кэлина Джеорджеску. Об этом сообщили его соратники на странице политика в фейсбуке.

В сообщении говорится, что Джеорджеску «собирался вновь подать свою кандидатуру на пост президента».

«Примерно 30 минут назад его остановили в дороге и задержали для допроса в генеральной прокуратуре. Где же демократия, где же партнеры, которые должны защищать демократию?» — заявили соратники политика.

Romania TV сообщает, что утром 26 февраля у соратников Джеорджеску провели обыски в рамках расследования дела о создании фашистской или расистской организации. По данным Mediafax, кандидат в президенты Румынии проходит подозреваемым по делу.

Surse: Călin Georgescu, ridicat de poliție în trafic. Romania TV

В ноябре 2024 года Кэлин Джеорджеску получил большинство голосов в первом туре президентских выборов, набрав 23%. Однако Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов и назначил новую дату. Первый тур президентских выборов в Румынии запланирован на 4 мая, второй — на18 мая.

Спецслужбы Румынии публиковали документы, связанные с предвыборной кампанией Джеорджеску, в которых утверждалось, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России». В документах также говорилось, что в пользу Джеорджеску могли вести агитацию 25 тысяч бот-аккаунтов в тиктоке. Джеорджеску связь с Россией отрицает.