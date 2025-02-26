В Госдуму внесли законопроект о возвращении СИЗО в ведение ФСБ России. Их передали ФСИН почти 20 лет назад по требованию Совета Европы

На рассмотрение нижней палаты российского парламента внесен законопроект о возвращении следственных изоляторов (СИЗО) в ведение Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Следственные изоляторы ФСБ передали в систему исполнения наказаний (ФСИН) в 2006 году, выполняя одно из требований для принятия России в Совет Европы.

«Опыт прошедших лет показал, что принятые ранее с подачи западных „партнеров“ в целях соответствия „европейским ценностям“ решения не способствовали повышению уровня безопасности в нашей стране и эффективному пресечению опасных преступлений», — заявил один из авторов проекта закона, депутат Василий Пискарев.

Документ предлагает предоставить ФСБ право создавать СИЗО, а также наделить полномочиями по содержанию под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам, которые находятся в ведении органов безопасности, а также осуществлять их конвоирование.

«Содержание обвиняемых по преступлениям против безопасности государства в отдельных изоляторах, подведомственных ФСБ России, позволит повысить эффективность расследования уголовных дел такой категории и гарантированно оградить их от несанкционированного общения с подследственными по иным видам преступлений», — написал Пискарев в своем телеграм-канале.

Из пояснительной записки следует, что положения законопроекта рассчитывают ввести в действие с 1 января 2026 года.

Помимо Пискарева соавтором законопроекта указан глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и ряд других депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Перевод системы СИЗО под контроль ведомства, не имеющего отношения к следствию, было одним из требований в области соблюдения прав человека при вступлении России в Совет Европы в 1996 году. Окончательное решение о передачи СИЗО из-под контроля ФСБ в Федеральную службу исполнения наказаний Минюста РФ было принято в 2005 году. «Россия выполняет еще одно из обязательств, которые она взяла перед вступлением в Совет Европы», — заявлял тогда Юрий Чайка, занимавший в тот момент пост министра юстиции.

Россия вышла из Совета Европы в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину.