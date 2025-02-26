Суд приговорил 12 участников бунта в ангарской колонии к срокам от 5,5 до 21 года

Иркутский областной суд приговорил 12 заключенных ангарской ИК-15 к срокам от 5,5 до 21 года по делу о бунте в колонии, сообщает Следственный комитет.

Заключенных признали виновными по статьям о массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК) и о дезорганизации работы колонии (часть 3 статьи 321 УК). Наказание они будут отбывать в исправительных колониях строгого и особого режимов. Трое из них будут отбывать первые годы срока в тюрьме. Всем осужденным зачли срок содержания под стражей.

По версии следствия, во время бунта, произошедшего в ИК-15 в Ангарске в апреле 2020 года, группа заключенных «не подчинилась законным требованиям сотрудников учреждения», а затем организовали массовые беспорядки на территории колонии — в том числе подожгли нескольких объектов в промышленной зоне, причинив колонии «значительный ущерб». Девятерых обвиняемых назвали организаторами бунта, еще троих — участниками.

Обвинение запрашивало для подсудимых сроки от шести до 25 лет. Изначально обвиняемых было 19 человек. В сентябре 2023 года один из них умер. Еще шестеро в ходе дальнейшего процесса ушли на фронт — после подписания Владимиром Путиным закона, разрешившего заключать военные контракты с обвиняемыми на этапе судебного производства.

Потерпевшими по делу были признаны 18 человек, в числе которых есть сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Бунт в ИК-15 в Ангарске Иркутской области начался в апреле 2020 года после того, как один из осужденных колонии был избит сотрудником. Несколько заключенных вскрыли себе вены, протестуя против действий администрации. После этого на территории колонии начался пожар, загорелись несколько хозяйственных построек и дежурная часть. Протесты длились около суток, затем в колонию ввели спецназ ФСИН, который подавил восстание. Родственники заключенных, приехавшие к колонии, рассказывали, что слышали выстрелы. После пожара под завалами было найдено тело одного погибшего заключенного.

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