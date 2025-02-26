Кинокритика Екатерину Барабаш отправили под домашний арест по делу о «фейках» про армию

Следствие попросило отправить кинокритика Екатерину Барабаш под домашний арест. Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на картотеку Дорогомиловского районного суда Москвы, который 26 февраля изберет журналистке меру пресечения.

Обновление. Вскоре судья Евгения Горохова отправила Екатерину Барабаш под домашний арест до 25 апреля.

64-летнюю Барабаш задержали по уголовному делу о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Следственный комитет утверждает, что Барабаш разместила в одной из соцсетей «заведомо ложную информацию» о действиях российских вооруженных сил. В СК заявили, что в ходе допроса она признала вину в полном объеме.

Поводом для уголовного дела стали четыре поста Барабаш в фейсбуке. Три из них (за 23 октября 2022 года, 1 июня 2022 года и 5 августа 2023 года) в настоящее время удалены. В первом — от 16 марта 2022 года — кинокритик писала: «Сволочи — им, видишь ли, нужна Украина-друг, Украина — добрый сосед. Поэтому вы приперлись на чужую землю со своими танками, бэтээрами и будущими жмурикам в форме и с автоматами? Поэтому вы, твари, разбомбили страну, сровняли с землей целые города, убили сто детей, расстреливаете просто так мирных людей, держите в блокаде Мариуполь, лишили нормальной жизни миллионы людей, вынужденных уехать в чужие страны? Ради дружбы с Украиной?»

Кинокритика задержали 25 февраля в Москве, куда она вернулась после Берлинале. Ночь Барабаш провела в изоляторе временного содержания.

В последнее время Барабаш сотрудничала с изданием Republic. До этого она работала в «Российской газете», «Независимой газете», Forbes и агентстве «Интерфакс». В 2016 году Барабаш, по ее словам, уволили из «Интерфакса» за критику российских властей.