Вучич назвал ошибкой поддержку Сербией резолюции, осуждающей вторжение войск РФ в Украину. Он извинился перед гражданами страны

Сербии не стоило поддерживать резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, его слова приводит РТС.

По его мнению, Сербии следовало воздержаться при голосовании. Он извинился перед гражданами страны.

«Я думаю, что Сербия сегодня совершила ошибку. Я приношу извинения гражданам Сербии за это и беру вину за это на себя», — сказал Вучич.

Он пояснил, что не успел разобраться с резолюцией, подготовленной Европой и Украиной, из-за большой загруженности. Вучич подчеркнул, по американской резолюции Сербия воздержалась, то есть, по его словам, проголосовала правильно.

«По моему мнению, мы должны были воздержаться и по европейской резолюции. И, как вы видите, я говорю это в то время, когда совершенно очевидно, что из-за этого я потеряю расположение или политические очки в ЕС», — добавил президент Сербии.

Голосование Сербии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем телеграм-канале она опубликовала пост на сербском языке: «Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слышим отголоски ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Мы переживем все. И мы победим! Потому что нацизм должен быть остановлен!»

Обновление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «безусловно услышали, безусловно приняли» извинения Вучича. «Действительно случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу». Из слов пресс-секретаря следует, что в Кремле считают, что Вучич извинился перед Россией, а не перед гражданами Сербии.

Генеральная ассамблея ООН на заседании 24 февраля приняла две резолюции о российско-украинской войне. Первой Генассамблея приняла резолюцию, которую подготовили страны Евросоюза и Украина. Она призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны. За проголосовали 93 страны, против — 18, воздержались — 65. Среди тех, кто проголосовал против резолюции — США, Россия и Венгрия. Позже Генассамблея проголосовала за резолюцию «Путь к миру», подготовленную США. В эту резолюцию внесли поправки европейских стран, в частности, слова «конфликт между РФ и Украиной» заменили на слова «полномасштабное вторжение» России. За проект резолюции проголосовали 92 страны, против выступили восемь, включая Россию, а 73 воздержались от голосования, среди них — США.

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