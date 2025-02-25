Веру Полозкову внесли в список «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг внес в список «террористов и экстремистов» поэтессу Веру Полозкову.

В обновленном перечне ведомства напротив фамилии Полозковой стоит звездочка — это означает, что против нее расследуется дело по террористической статье.

Ранее об уголовном преследовании поэтессы не сообщалось.

Вера Полозкова выступает против российского вторжения в Украину. Она уехала из России в марте 2022 года.

В июне 2023 года депутат Госдумы Елена Ямпольская (ныне — советник президента РФ) потребовала от прокуратуры проверить Веру Полозкову по статье об оправдании терроризма. Поводом для доноса стал фрагмент интервью Полозковой «Дождю», в котором журналист Михаил Козырев спросил поэтессу, выпила ли она шампанское, когда узнала о Захара Прилепина. В 2017 году Полозкова писала в фейсбуке, что «откроет бутылку шампанского, когда ему наконец отстрелят башку». Этот комментарий касался решения Прилепина отправиться в Донбасс и сформировать там свой батальон. В беседе с Козыревым Полозкова сказала, что выпила «максимум пиво», отметив, что не испытывает злорадства по поводу покушения на Прилепина и не желает никому смерти.