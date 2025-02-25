Совет Безопасности ООН одобрил «нейтральный» проект резолюции по Украине, предложенный представителями США.

Заседание Совбеза прошло вечером 24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабной войны. Резолюция была принята при 10 голосах «за» и пяти воздержавшихся — Великобритании, Франции, Дании, Греции и Словении (всего в Совбез входят 15 государств, голосов «против» не было).

США предложили тот же текст, который был представлен накануне на Генассамблее ООН. Однако там он был принят с тремя поправками европейских стран, требовавших осуждения российской агрессии. В Совбезе ни одна из пяти предложенных к тексту поправок не прошла — либо потому, что они не набрали необходимого количества голосов, либо потому, что Россия наложила вето.

Представительница США в Совбезе ООН назвала проект «символическим, простым первым шагом к миру», добавив, что это «не мирное соглашение».

Воздержавшаяся при голосовании в Совбезе представительница Великобритании отметила, что «не может быть никакого равенства между Россией и Украиной в отношении совета к войне». Она добавила, что это «Москва решила начать агрессивную войну», и Совбез «должен ясно это заявить».

Представитель России назвал текст резолюции «инициативой здравого смысла» и заявил, что проект отражает желание новой администрации США «действительно внести свой вклад». По его словам, «единственным игроком, который хочет продолжения войны», остается «милитаризирующаяся Европа».

По итогам заседания Совет призвал к скорейшему прекращению конфликта и прочному миру между Украиной и Россией.

Накануне Генассамблея ООН голосовала по двум резолюциям, касающимся Украины. Одна из них была представлена самой Украиной при поддержке Евросоюза, вторую предложили США. Американский текст представлял собой «смягченный» вариант, в котором Россия не осуждалась и не называлась агрессором. По итогам обсуждения с европейскими странами к нему были приняты три поправки — в частности, слово «конфликт» в резолюции было заменено на «полномасштабное вторжение». Кроме этого, добавился пункт, который подтверждал приверженность ООН «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины», а также была дополнена и расширена формулировка о «прочном мире» между Россией и Украиной. В итоге Генассамблея ООН приняла обе резолюции.

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