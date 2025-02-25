Макрон допустил, что перемирие в российско-украинской войне может наступить в ближайшие недели
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что перемирие в Украине может быть достигнуто в ближайшие недели.
«Я надеюсь на это. И думаю, каждый помнит обо всех потерях и то, через что проходит украинский народ последние три года. Они только защищают свою территорию и суверенитет», — сказал Макрон в интервью Fox News во время визита в США.
Он положительно оценил действия президента США Дональда Трампа по прекращению войны, но призвал его «быть осторожным» в переговорном процессе.
«Мы хотим мира. И я думаю, что инициатива президента Трампа очень позитивна. Но я хотел бы сказать: будьте осторожны, потому что нам нужно [дать] что-то существенное Украине», — сказал Макрон.
По его мнению, возвращение Трампа в Белый дом стало «переломным моментом».
24 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Макрона и Трампа. Выступая перед журналистами, президент США заявил, что рассчитывает на то, что российско-украинская война завершится в течение нескольких недель. Он также отметил, что не хочет допустить дальнейшей эскалации конфликта и начала третьей мировой войны.