Макрон допустил, что перемирие в российско-украинской войне может наступить в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что перемирие в Украине может быть достигнуто в ближайшие недели.

«Я надеюсь на это. И думаю, каждый помнит обо всех потерях и то, через что проходит украинский народ последние три года. Они только защищают свою территорию и суверенитет», — сказал Макрон в интервью Fox News во время визита в США.

Он положительно оценил действия президента США Дональда Трампа по прекращению войны, но призвал его «быть осторожным» в переговорном процессе.

«Мы хотим мира. И я думаю, что инициатива президента Трампа очень позитивна. Но я хотел бы сказать: будьте осторожны, потому что нам нужно [дать] что-то существенное Украине», — сказал Макрон.

По его мнению, возвращение Трампа в Белый дом стало «переломным моментом».

24 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Макрона и Трампа. Выступая перед журналистами, президент США заявил, что рассчитывает на то, что российско-украинская война завершится в течение нескольких недель. Он также отметил, что не хочет допустить дальнейшей эскалации конфликта и начала третьей мировой войны.

Читайте также

Почему Трамп сближается с Путиным? В этом есть хоть какая-то логика? Александр Баунов пытается ответить на вопросы, которыми на этой неделе задаются во всем мире

Читайте также

Почему Трамп сближается с Путиным? В этом есть хоть какая-то логика? Александр Баунов пытается ответить на вопросы, которыми на этой неделе задаются во всем мире