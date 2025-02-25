«Коммерсант»: подсудимые участники ЧВК «ЕНОТ» подписали контракты с Минобороны РФ

Четверо участников , которых обвиняли в участии в организованном преступном сообществе, кражах и разбоях, подписали контракты с Минобороны РФ, сообщила газета «Коммерсант» 25 февраля.

По данным издания, контракты подписали Олег Очеретный, Иван Коваленко, Алексей Коновалов и Михаил Максимов. Они стали штурмовиками в боевых подразделениях Минобороны. По одним данным, они участвуют в российско-украинской войне, по другим — служат в Африке.

Обвиняемые подали ходатайства в Минобороны о заключении контрактов, когда уголовное дело об участии в преступном сообществе находилось на повторном рассмотрении.

Как отмечает «Коммерсант», из всех фигурантов дела ЧВК «ЕНОТ» под следствием остается только майор ФСБ Александр Мрищук, которого в СК обвиняют в организации преступного сообщества.

Следственный комитет в 2019 году обвинил участников ЧВК «ЕНОТ» в создании преступного сообщества, после чего организация прекратила существование. По версии следствия, организатором ЧВК «ЕНОТ» выступил Роман Теленкевич, руководивший группировкой с 2016 года. Когда его задержали, новыми лидерами «енотов», по версии следствия, стали оперативники московского управления ФСБ майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев, пишет «Коммерсант».

Теленкевич в марте 2022 года получил 13 лет колонии строгого режима, после чего заключил контракт с Минобороны и стал участником российско-украинской войны. Майор ФСБ Антон Барякшев, получивший шесть лет колонии, освободился, заключив контракт с ЧВК Вагнера. Предполагается, что Барякшев мог служить в Африке.

Основатель ЧВК «ЕНОТ» Игорь Мангушев умер в феврале 2023 года в результате огнестрельного ранения, полученного при неустановленных обстоятельствах в аннексированной ЛНР.

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